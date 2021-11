Depth Charts: Louisville vs. Duke

The Cardinals will be hitting the road for the final time of the 2021 regular season.

LOUISVILLE, Ky. - Coming off of a lopsided win against Syracuse, the Louisville football program is hitting the road for the final time this season, and wrapping up ACC play against Duke.

Here are the depth charts for both the Cardinals and Blue Devils:

Louisville (5-5, 3-4 ACC)

Offense

Quarterback

3 Malik Cunningham (6-1, 200, R-Jr.)

6 Evan Conley (6-2, 206, So.)

Running Back

15 Jalen Mitchell (5-10, 221, R-Fr.)

23 Trevion Cooley (5-10, 200, Fr.)

36 Maurice Burkley (6-0, 209, R-Sr.)

Left Tackle

70 Trevor Reid (6-5, 303, Jr.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 298, Fr.)

Left Guard

55 Caleb Chandler (6-4, 313, R-Jr.)

67 Luke Kandra (6-4, 309, Fr.)

Center

66 Cole Bentley (6-3, 315, Sr)

61 Bryan Hudson (6-4, 310, R-So.)

Right Guard

74 Adonis Boone (6-5, 317, Jr.)

71 Joshua Black (6-2, 294, R-Fr.)

Right Tackle

56 Renato Brown (6-4, 309, R-Fr.)

68 Michael Gonzalez (6-4, 298, Fr.)

Slot Receiver

11 Josh Johnson (5-11, 187, R-Sr.)

5 Shai Werts (5-11, 193, R-Sr.)

Wide Receiver (Z)

1 Jordan Watkins (5-11, 194, Fr.)

9 Ahmari Huggins-Bruce (5-10, 165, Fr.)

Wide Receiver (X)

18 Justin Marshall (6-3, 211, R-Jr.)

or 8 Tyler Harrell (6-0, 194, R-So.)

Half Back

83 Marshon Ford (6-2, 237, So.)

41 Isaac Martin (6-1, 250, R-Jr.)

Tight End

84 Dez Melton (6-3, 250, R-Fr.)

44 Francis Sherman (6-3, 248, R-Fr.)

Defense

Defensive End

41 Ramon Puryear (6-3, 264, R-Fr.)

29 Tabarius Peterson (6-3, 262, R-Sr.)

Nose Tackle

92 Malik Clark (6-2, 295, R-Jr.)

or 99 Dezmond Tell (6-1, 276, Fr.)

90 Jacques Turner (6-1, 290, R-Sr.)

Defensive End

6 YaYa Diaby (6-4, 273, Jr.)

or 97 Ashton Gillotte (6-2, 253, Fr.)

Outside Linebacker (Dog)

22 Yasir Abdullah (6-1, 235, Jr.)

11 Nick Okeke (6-3, 249, R-Jr.)

Mike Linebacker

9 C.J. Avery (5-11, 227, Sr.)

23 K.J. Cloyd (6-2, 215, So.)

Weakside Linebacker

23 K.J. Cloyd (6-2, 215, So.)

24 Jaylin Alderman (6-1, 215, Fr.)

44 Dorian Jones (6-0, 230, R-Fr.)

Outside Linebacker (Card)

38 Jack Fagot (6-0, 202, R-Jr.)

14 Marvin Dallas (6-1, 195, Jr.)

Cornerback

2 Chandler Jones (5-10, 188, Jr.)

21 Greedy Vance (5-10, 162, Fr.)

Strong Safety

12 Qwynnterrio Cole (6-3, 190, Sr.)

10 Benjamin Perry (6-2, 201, Fr.)

Free Safety

27 Kenderick Duncan (6-3, 216, R-Sr.)

25 Josh Minkins (6-2, 201, Fr.)

10 Benjamin Perry (6-2, 201, Fr.)

Cornerback

21 Greedy Vance (5-10, 162, Fr.)

28 Trey Franklin (5-10, 180, So.)

Special Teams

Placekicker

32 James Turner (6-0, 208, So.)

40 Brock Travelstead (6-1, 200, Fr.)

Kickoffs

40 Brock Travelstead (6-1, 200, Fr.)

37 Ryan Chalifoux (6-1, 191, R-Sr.)

Long Snapper

24 Mitch Hall (6-1, 213, Sr.)

38 Drew Brenowitz (5-10, 210, So.)

Holder

93 Brady Hodges (6-1, 180, Fr.)

49 Mark Vassett (6-4, 215, Fr.)

Punter

49 Mark Vassett (6-4, 215, Fr.)

93 Brady Hodges (6-1, 180, Fr.)

Kick Returner

8 Tyler Harrell (6-0, 194, R-So.)

1 Jordan Watkins (5-11, 194, Fr.)

Punt Returner

1 Jordan Watkins (5-11, 194, Fr.)

11 Josh Johnson (5-11, 187, R-Sr.)

Changes from Louisville's Depth Chart vs. Syracuse:

Hassan Hall removed from running back and kick returner after entering the transfer portal. Tyler Harrell replaces Hall as primary kick returner.

Jaelin Carter no longer listed on any wide receiver two-deep.

Duke (3-7, 0-6 ACC)

Offense

Quarterback

12 GUNNAR HOLMBERG 6-3, 205, Gr.

2 Luca Diamont 6-3, 190, R-Fr.

10 Riley Leonard 6-4, 205, Fr.

or 8 Jordan Moore 6-2, 180, Fr.

Running Back

21 MATAEO DURANT 6-1, 195, Sr.

7 Jordan Waters 6-1, 210, R-So.

Wide Receiver (X)

19 JAKE BOBO 6-5, 215, Sr.

24 Jarett Garner 6-3, 210, R-Jr.

Wide Receiver (Y)

5 JALON CALHOUN 5-11, 190, Jr.

1 Jontavis Robertson 5-11, 195, So.

Wide Receiver (Z)

6 ELI PANCOL 6-4, 200, Jr.

or 3 DARRELL HARDING JR. 6-4, 225, Jr.

Tight End

88 JAKE MARWEDE 6-6, 245, R-Sr.

82 Cole Finney 6-7, 250, R-Fr.

or 81 Nicky Dalmolin 6-4, 215, So.

Left Tackle

62 GRAHAM BARTON 6-6, 315, So.

76 Peace Addo 6-6, 345, R-Jr.

or 77 Justin Pickett 6-7, 315, Fr.

Left Guard

71 MAURICE MCINTYRE 6-2, 330, R-Jr.

69 Kade Parmelly 6-3, 305, Gr.

64 Brian Foley 6-4, 315, Gr.

Center

50 JACK WOHLABAUGH 6-4, 305, R-Sr.

52 Addison Penn 6-3, 300, R-Fr.

Right Guard

63 JACOB MONK 6-3, 310, Jr.

78 Casey Holman 6-4, 290, R-Jr.

Right Tackle

70 JOHN GELOTTE 6-7, 295, R-So.

79 Carson Van Lynn 6-6, 295, Gr

Defense

Defensive End

93 BEN FRYE 6-3, 255, Gr.

91 Ahmad Craig 6-5, 250, R-So.

Defensive Tackle

90 DEWAYNE CARTER 6-3, 300, R-So.

92 Aeneas Peebles 6-2, 280, So.

Defensive Tackle

58 GARY SMITH III 6-2, 320, So.

99 Christian Rorie 6-6, 305, R-So.

55 Ja’Mion Franklin 6-1, 310, R-Jr.

Defensive End

94 R.J. OBEN 6-4, 255, R-So.

or 59 MICHAEL REESE 6-4, 250, So.

97 Caleb Oppan 6-4, 235, R-So.

Middle Linebacker

42 SHAKA HEYWARD 6-4, 220, R-Jr.

40 Ryan Smith 6-2, 210, So.

Weakside Linebacker

35 DORIAN MAUSI 6-2, 210, So.

34 Sayyid Stevens 6-3, 225, R-So.

45 Colby Campbell 6-0, 230, Gr.

Cornerback

33 LEONARD JOHNSON 6-1, 190, R-Sr.

38 Dominique Long 6-2, 195, Gr.

Safety (S)

32 JALEN ALEXANDER 5-11, 160, Jr.

16 Jaylen Stinson 5-8, 165, So.

Safety (B)

29 NATE THOMPSON 6-3, 200, R-Jr.

17 Da’Quan Johnson 6-1, 200, So.

Safety (R)

9 J’MARICK WOODS 6-3, 215, Gr.

or 23 LUMMIE YOUNG IV 6-1, 205, R-Sr.

11 Isaiah Fisher-Smith 6-0, 205, So.

CB (F) 31 JOSH BLACKWELL 6-0, 175, Gr. or 39 JEREMIAH LEWIS 6-1, 190, R-Jr. 26 Joshua Pickett 6-1, 180, Fr.

Special Teams

Kicker

44 CHARLIE HAM 6-2, 180, R-So.

49 Matt Alswanger 5-11, 190, Gr.

Holder

37 JACKSON HUBBARD 6-3, 180, Gr.

98 Porter Wilson 6-5, 225, R-So.

Punter

98 PORTER WILSON 6-5, 225, R-So.

37 Jackson Hubbard 6-3, 180, Gr.

Kickoffs

44 CHARLIE HAM 6-2, 180, R-So.

49 Matt Alswanger 5-11, 190, Gr.

or 37 Jackson Hubbard 6-3, 180, Gr

Long Snapper

57 JOHN TAYLOR 6-2, 210, Gr.

65 Colin Ross 5-11, 255, So.

Kickoff Returner

16 JAYLEN STINSON 5-8, 165, So.

14 Trent Broadnax 6-1, 190, Fr.

Punt Returner

31 JOSH BLACKWELL 6-0, 175, Gr.

19 Jake Bobo 6-5, 215, Sr.

or 1 Jontavis Robertson 5-11, 195, So.

or 89 Scott Boylan 5-10, 185, Gr

(Photo of Lamar Jackson, Joe Giles-Harris: Jamie Rhodes - USA TODAY Sports)

