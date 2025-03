OFFICIAL: Joshua Kimmich Signs New Bayern Munich Contract Until 2029

๐Ÿ—ฃ๏ธ ๐— ๐—ฎ๐˜ ๐—˜๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐—น ๐—ผ๐—ป ๐—๐—ผ๐˜€๐—ต๐˜‚๐—ฎ ๐—ž๐—ถ๐—บ๐—บ๐—ถ๐—ฐ๐—ต โœ๏ธ



โ€œHe has internalized the FC Bayern DNA for years and embodies it both on and off the pitch. Where others stop, he's just getting started.โ€#FCBayern #MiaSanMia #Kimmich2029 pic.twitter.com/zjaapRQ9VY