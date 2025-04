Augsburg vs Bayern Munich: Confirmed Starting Lineup Announced For Bundesliga Clash

๐Ÿ”ด ๐Œ๐€๐“๐‚๐‡๐ƒ๐€๐˜ ๐Ÿ”ด



Weโ€™re so ready for Friday night football in the Bundesliga - Letโ€™s get those 3 points! โšฝ๐Ÿ”ฅ



๐Ÿ†š FC Augsburg

๐Ÿ† #Bundesliga

โŒš๏ธ 20:30 CET

๐ŸŸ๏ธ WWK Arena

๐Ÿ“ฒ #FCAFCB #FCBayern #MiaSanMia | ๐Ÿ”œ #FCAFCB pic.twitter.com/8IJ4liKYXr