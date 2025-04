Surprise Club Revealed To Have The First Option To Sign Bayern Munich's Thomas Muller

𝐴 𝑙𝑖𝑓𝑒 π‘‘π‘’π‘‘π‘–π‘π‘Žπ‘‘π‘’π‘‘ π‘‘π‘œ 𝐹𝐢 π΅π‘Žπ‘¦π‘’π‘Ÿπ‘›.



We bow to you, Thomas. ❀️#DankeThomas pic.twitter.com/z7CdJoi96t