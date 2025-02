Full Match Highlights of Bayern Munich's 3-1 Win Over Stuttgart in the Bundesliga

ππˆπ† 𝐓𝐇𝐑𝐄𝐄 ππŽπˆππ“π’ ✊⚫️



A hard fought victory on the road! - GET IN! πŸ‘#FCBayern #MiaSanMia | #VfBFCB pic.twitter.com/HF3TDyB4uN