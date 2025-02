Vincent Kompany Comments on Bayern Munich's Brand Opportunity At The FIFA Club World Cup In The United States

๐Ÿšจ๐ŸŒ ๐Ž๐ ๐ ๐ˆ๐‚๐ˆ๐€๐‹ | The new FIFA Club World Cup trophy! ๐Ÿ†โœจ



Reminder: A total of 32 teams will compete for this trophy at FIFA World Cup in USA. pic.twitter.com/1QE1bX5MzJ