Bayern Munich vs Bochum: Predicted Lineup for Bundesliga Clash

πŸ“Œ Next Up: 𝐁𝐒𝐫𝐭𝐑𝐝𝐚𝐲 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐑𝐝𝐚𝐲 ❀️🀍



We welcome our friends from @VfLBochum1848EN for a special matchday at the Allianz Arena. 🏟️#MiaSanMia #FCBayern #FCBBOC pic.twitter.com/MJA5uw6IPd