La goleada de España a Costa Rica deja dudas sobre 48 equipos en 2026

Una exhibición para el olvido la que dio Costa Rica en su debut en Qatar 2022 enfrentando a España, pues el equipo tico prácticamente no se presentó y se llevó la goleada de escándalo de 7-0.

La Furia Roja no tuvo la culpa de la enorme diferencia entre estas selecciones y le pasó por encima a los centroamericanos que de no ser por la intervención de Keylor Navas en por lo menos otro par de disparos, el marcador no fue más abultado.

IMAGO

Las estadísticas fueron lapidarias, España terminó con una posesión de balón de 82 por ciento por solo 18 de Costa Rica, que además de recibir siete goles no pudo ni siquiera insinuar una llegada en el arco de los europeos.

Pero la goleada además de admirarla por el estupendo desempeño del equipo español, llama a la reflexión pues la FIFA en su afán de hacer del negocio de la Copa del Mundo un evento aún más lucrativo, incrementó el cupo de selecciones para el 2026 de 32 a 48 equipos, pero, ¿hay en verdad 50 selecciones en el mundo para mantener un buen nivel?

Sin duda en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá se verán goleadas de escándalo como la de España a Costa Rica, pues no existe el nivel en el mundo para hacer un torneo tan grande y es verdad que la corrupción que arrastra la FIFA hace pensar que no es una buena idea para el espectáculo.

Recuerda que puedes ver streaming gratis de la Copa del Mundo en español a través de FuboTV, regístrate aquí