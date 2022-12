Técnico de Portugal convencido de que dejar a Cristiano Ronaldo en la banca estuvo bien

El sueño mundialista terminó este sábado para Portugal después de un sorpresivo triunfo 1-0 por parte de Marruecos. Aunque todavía no decidimos qué nos sorprendió más: la derrota de Portugal o Cristiano Ronaldo en la banca durante 50 minutos del partido.

Los aficionados están fúricos con el director técnico Fernando Santos por insistir en dejar fuera a la estrella del país, por segunda ocasión. Ronaldo aseguró que no había ningún conflicto interno en la selección y que apoyaba la decisión de su dirigente. Pero con estos resultados, cuesta respaldarlo.

Este sábado, Santos decidió repetir la estrategia que vimos ante Suiza y otra vez dejó fuera de la alineación titular a Ronaldo. Para cuando entró 'El Bicho' al cambio, ya era demasiado tarde para que sus habilidades rindieran fruto.

Aún así, Santos se mantuvo firme con su decisión y así lo destacó en la rueda de prensa después del juego.

“No me arrepiento, al equipo le fue muy bien en el partido con Suiza. Cristiano es un gran jugador y entró cuando entendimos que era necesario en el partido. No me arrepiento de eso", comentó.