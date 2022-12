¡Increíble! Pelé falleció pero su madre sigue viva a los 100 años

El mundo del futbol sigue despidiendo con homenajes al Rey Pelé, futbolista brasileño que falleció este jueves a la edad de 82 años producto de un cáncer de colón que lo mantuvo hospitalizado las últimas semanas.

Pues aunque Pelé tuvo una vida longeva y llena de éxitos, fue su madre la que le dio la formación y valores que acompañaron al brasileño durante su carrera y posteriormente como un embajador del futbol en el mundo.

ESPECIAL

Celeste Arantes do Nascimento tuvo tres hijos con Joao Ramos, ex futbolista del Atlético Mineiro por lo que Pelé tenía el futbol en las venas y hace no mucho tiempo, el astro utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a su madre en su cumpleaños 100.

“Hoy celebramos los 100 años de vida de Nuestra Señora Celeste. Desde niña pequeña, me enseñó el valor del amor y la paz. Tengo más de cien razones para estar agradecido por ser tu hijo. Les comparto estas fotos, con mucha emoción por celebrar este día. Gracias por cada día a tu lado, mamá”, escribió el exfutbolista fallecido el 29 de diciembre.

Increíble longevidad de la familia de Pelé, con su madre de 100 años de edad que hoy llora la pérdida de un hijo pero que en vida le dio muchas alegrías no solo a su familia sino al mundo entero.