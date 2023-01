“Sigo siendo una amenaza”: Julio César Chávez JR. pide revancha a Canelo

Julio César Chávez Jr. se ha hecho de un nombre por ser malo en el ring de boxeo y bueno para estar provocando alborotos fuera de él.

En su reciente entrevista con El Boxglero, le tocaron el tema de Canelo Álvarez y el hijo de la leyenda se dejó ir con todo tipo de críticas y retos. Según JC Chávez Jr. en "cualquier momento" se sube al ring contra Canelo para la revancha de su derrota en 2017.

“ Sigo siendo una amenaza para él aunque no haga nada de boxeo, porque soy una persona que le cae bien a la gente, no soy como él. Soy su opuesto, alguien como yo no le gusta a él porque yo no sé decir mentiras. Por ejemplo, la pelea que viene, mejor que peleé conmigo en ese peso… va a ganar más dinero, va a ganar más reputación ”, dijo el boxeador.

Chávez Jr. asegura que le traería muy buen dinero a Canelo, además de una buena pelea sobre el ring.

“Él es de lo mejor del boxeo, no te lo puedo negar; pero hay otros que somos muy buenos, somos duros. Le podemos dar mejores peleas que lo que le han dado los ingleses. Nosotros no vamos a respetar al Canelo porque se llame, o porque haya ganado, o porque tenga promotores. A mí no me interesa, a mí me interesa pelear con él; si peleo, peleo con él y ya“.