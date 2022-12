¿Por qué les pidió perdón Messi a sus fans?

Después de ganar la Copa del Mundo con la selección de Argentina en Qatar, Leo Messi está pasando las fiestas decembrinas con su familia en su natal Rosario, en Argentina. Sin embargo, como campeón y astro del futbol mundial, la agenda del futbolista está llena de compromisos.

Esta semana, Messi recibió el reconocimiento de "ciudadano ilustre" de Funes, una localidad muy cercana a su natal Rosario. En el discurso de agradecimiento por recibir este título, Messi se tomó un momento para disculparse con sus fans.

¿Por qué?

Al parecer Messi no deja de recibir solicitudes por parte de los aficionados para reunirse con él y tener un pedacito de Messi. Sin embargo, el futbolista no se da abasto y compartió que no ha logrado responder a todos.

"Les pido perdón porque es difícil atender a todos. Estamos pocos días en el país, en familia y con amigos, y es complicado, pero quiero agradecerles por el cariño. Que terminen bien el año y todo lo mejor para el año que viene", expresó Messi.

Completamente entendible. Aunque claro, como fan, y teniendo a tu ídolo en casa, todos esperarían que Messi tuviera un poco de tiempo extra para uno.

Ahora, ¿cuál es el próximo compromiso de Messi?