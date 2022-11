Guardado defiende a Messi: "Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario"

Luego de la en contra de Lionel Messi que desató una controversia por la supuesta falta de respeto del argentino con la camiseta tricolor, Andrés Guardado salió en defensa de la Pulga.

El Principito conversó con TyC Sports sobre la polémica generada por el boxeador donde incluso se atrevió a amenazar al argentino mencionando que no entiende qué pasó por la mente del tapatío que evidentemente no sabe los códigos de un vestidor de futbol.

"He tenido la fortuna y el privilegio de enfrentar a Messi muchos años en España y de vivir momentos como los de mi hijo (Messi se tomó una foto con su hijo). Sé la persona que es Leo", declaró Guardado en entrevista.

"La playera del piso era la mía y me quedé con la suya e igual la puse en el piso porque es cómo ordena utilería", agregó Guardado. "Desgraciadamente Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y por eso su reacción por ver la camiseta de México en el suelo. Pero me parece una tontería, no tiene mayor importancia. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo. Lo que se ha generado es para vender algo o generar polémicas", concluyó el capitán del Tri