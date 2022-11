¿A quién se enfrenta Estados Unidos en octavos, cuándo y cómo verlo?

El martes 29 de noviembre Estados Unidos aseguró su pase a octavos de final en el Mundial de Qatar 2022, después de derrotar 1-0 a Irán. Mientras que la afición estadounidense sigue impresionada con el gol de Christian Pulisic, sus seleccionados ya tienen oponente.

Pero antes de los detalles, revisemos el gol que mandó a Pulisic al hospital. El futbolista estuvo dispuesto a recibir un golpe en la entrepierna a cambio de anotar el gol. ¡Auch!

Pero no se preocupen, Pulisic ya mandó un mensaje desde el hospital, donde se asegura que ya se recupera del golpe y estará listo para enfrentar al próximo oponente de Estados Unidos.

Ahora sí, ¿contra quién y cuándo juega Estados Unidos en octavos de final?

Estados Unidos enfrentará a Holanda el próximo sábado 3 de diciembre a las 7:00 AM PST/ 9:00 AM CT / 10:00 AM EST.

Puedes verlo en TV: Telemundo

Streaming: FuboTV. Accede a prueba gratis de streaming aquí.