Chicharito confiesa lo que más le dolió del Tri en Qatar 2022

La eliminación del Tri de Gerardo Martino en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 dolió a toda la afición, también a Javier Hernández, delantero del L.A. Galaxy que habló por primera vez tras Qatar 2022.

El delantero histórico de México hizo referencia a su ausencia de la lista del Tata Martino en una telenovela que no concluyó como el Chicharito quería pues finalmente observó la Copa del Mundo desde casa y estas fueron sus impresiones.

“Todo aunque la gente no lo crea y no tenga muchísimo contexto hice todo dentro de la cancha y también fuera de ella para poder estar ahí y había decisiones que estuvieron totalmente fuera de mi alcance, más que me dolió no ha podido estar, me dolió más que México se haya quedado fuera de Fase de Grupos”, señaló Javier Hernández para TUDN.

Y es que pese a tener dos años muy buenos en la MLS, los temas extracancha influyeron para que el Tata Martino lo dejara fuera de la convocatoria final a pesar de la falta de gol del equipo mexicano y teniendo al máximo artillero del Tri disponible para jugar.

Finalmente el tiempo le dio la razón a los detractores del Tata Martino que aseguraban que su elección de futbolistas no era la adecuada pues el de Chicharito no fue el único caso de terquedad por parte del estratega argentino que también dejó fuera a Santiago Giménez en gran momento y a Diego Lainez que por su juventud y experiencia en Europa podría haber aportado desequilibrio al ataque mexicano, pero no fue así y como dijo Hernández: "No quedó en mi".