Chicharito hizo un pedido especial a los aficionados de Chivas

Chicharito Hernández está concentrado en continuar su carrera con el LA Galaxy de la MLS. Aún así, como un Chivas de corazón la pregunta sobre su posible regreso al rebaño sagrado no deja de ser una constante.

En un reciente streaming, Chicharito volvió a hablar del tema de volver a jugar en Guadalajara. Mientras que no lo descarta, también aseguró que no será algo que suceda pronto y pidió paciencia a los aficionados rojiblancos.

Además, pidió a los aficionados de Chivas que no lo vean con mala cara por querer continuar en la MLS en lugar de regresar a su natal Guadalajara.

"No sé si volveré. Espero que la gente que de verdad ama a Chivas no me juzgue por si estoy o no estoy. Yo le di mi vida a Chivas, allí crecí. Fui campeón de goleo y luego fui el primer jugador mexicano que se fue directo a un equipo Triple A", agregó el mexicano.