¿Cuándo y cómo ver los juegos de México en Qatar 2022?

Ahora sí ya arrancamos con un Mundial que sin duda seguirá estando lleno de sorpresas. Primero, los qataríes nos dieron un golpe bajo cuando el viernes, a solo dos días de la inauguración, anunciaron sorpresivamente que no se venderían bebidas alcohólicas en los estadios.

Desde entonces ya hemos visto el caso de algunos mexicanos que se las están ingeniando para ingresar trago a los juegos.

Luego tuvimos un juego inaugural incómodo, donde los de Qatar nos recordaron lo poco que les importa realmente el futbol, cuando los (quesque) aficionados abandonaron a su selección y se retiraron del estadio en masas, cuando vieron que no habría forma de que ganaran el encuentro ante Ecuardor. Terminaron perdiendo 2-0, pero aún así sabemos que uno no puede dejar a su equipo.

Y las cosas se vienen buenas. Finalmente el martes México tendrá su primer encuentro mundialista cuando El Tri se enfrente a Polonia.

Para que no te pierdas el primero ni ninguno de los demás partidos de la fase de grupos, toma nota del calendario de México en el Mundial:

México vs Polonia

Cuándo: 22 de noviembre

Dónde: Doha

A qué hora: 11:00 am ET / 10:00 am CT / 8:00 am PT

En TV: Telemundo

Streaming: FuboTV. Accede a prueba gratis de streaming aquí.

México vs. Argentina

Cuándo: 26 de noviembre

Dónde: Lusail

A qué hora: 2:00 pm ET / 1:00 pm CT / 12:00 pm PT

En TV: Telemundo

Streaming: FuboTV. Accede a prueba gratis de streaming aquí.

México vs. Arabia Saudita

Cuándo: 30 de noviembre

Dónde: Lusail

A qué hora: 2:00 pm ET / 1:00 pm CT / 12:00 pm PT

En TV: Telemundo

Streaming: FuboTV. Accede a prueba gratis de streaming aquí.