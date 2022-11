Mamá de Verstappen llama infiel a Checo y las redes se encienden

Lejos están Checo Pérez y Max Verstappen de un acuerdo tras la evidente ruptura en la relación el pasado domingo en el GP de Brasil aunque ambos hayan declarado lo contrario.

Y ahora la madre de Max Verstappen utilizó sus redes sociales para prender el fuego de la controversia asegurando que Checo le fue infiel a su esposa tras ganar el GP de Mónaco.

Las redes sociales de inmediato se encendieron al grado que la cuenta de Twitter de Sophie Kumpen fue suspendida.

La actitud de Verstappen de no dejar el lugar a Checo Pérez que necesita los puntos para ser subcampeón mundial molestó a todos en Red Bull, especialmente al mexicano que no dudó en asegurar que los dos campeonatos de Max se los debe en gran medida al apoyo que le brindó en muchas carreras tanto este año como el anterior.

"Obviamente estoy decepcionado, especialmente después de todo lo que he hecho. Pero estoy seguro de que todos somos adultos y avanzaremos como equipo. He hecho mucho por él en el pasado, no hay ningún secreto al respecto. Pero como digo, es bueno mantener esta discusión internamente, y seguir adelante como un equipo”, declaró Pérez.