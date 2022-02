NFL Draft: Seniors Declared For 2022 NFL Draft

The following players are seniors who have declared and will enter the 2022 NFL Draft. Be sure to check back frequently for continuous updates. NFL Draft Bible brings you the names you need to know first since 2002, celebrating 20 years of independent scouting analysis!

RB Adeboboye, Daniel: Bryant

IOL Adler, Ben: Kansas State

LB Alexander, Jaylan: Purdue

TE Allen, Austin: Nebraska

EDGE Allen, Christopher: Alabama

IOL Andries, Blaise: Minnesota

LB Anthony, Jordan: Troy

IDL Antwine, Israel: Oklahoma State

OT Arcuri, AJ: Michigan State

P Atkins, Avery: LSU

RB Badie, Tyler: Missouri

WR Baldwin, Daylen: Michigan

CB Barnes, Kalon: Baylor

EDGE Barno, Amare: Virginia Tech

RB Baylor, BJ: Oregon State

S Bell, Markquese: Florida A&M

TE Bellinger, Daniel: San Diego State

WR Berryhill, Stanley: Arizona

S Blackmon, Harrell: Old Dominion

RB Blackshear, Raheem: Virginia Tech

S Bolden, Bubba: Miami

RB Borghi, Max: Washington State

LB Brooks, DeCalon: Florida State

LB Brooks, Ellis: Penn State

RB Brooks, Kennedy: Oklahoma

RB Brown, Kevin: Incarnate Word

RB Brown, Leddie: West Virginia

CB Brown, Montaric: Arkansas

EDGE Buhake, Bernard: St. Ambrose

OT Burford, Spencer: UTSA

LB Butler, Darien: Arizona State

P Camarda, Jake: Georgia

IDL Camp, Keyshon: Pitt

LB Campbell, Chance: Mississippi

LS Cantrell, Daniel: Boise State

IOL Carter, Ja'Tyre: Southern

IDL Carter, Zachary: Florida

FB Chenal, John: Wisconsin

RB Chestnut, Julius: Sacred Heart

LB Clark, Damone: LSU

RB Cook, James: Georgia

S Corker, Yusuf: Kentucky

WR Covey, Britain: Utah

IDL Daniels, Damion: Nebraska

IDL Davidson, DJ: Arizona State

IDL Davis, Jordan: Georgia

IDL Davis, Kalia: UCF

RB Davis, Malik: Florida

P Day, Tucker: Mississippi State

IOL Deaton, Dawson: Texas Tech

K Dicker, Cameron: Texas

WR Dotson, Jahan: Penn State

RB Durant, Mataeo: Duke

EDGE Ebiketie, Arnold: Penn State

WR Emilus, Samuel: Louisiana Tech

IOL Empey, James: BYU

EDGE Enagbare, Kingsley: South Carolina

CB Evans, Akayleb: Missouri

OT Eze, Obinna: TCU

OT Faalele, Daniel: Minnesota

LB Fagot, Diego: Navy

IOL Ford, Nick: Utah

TE Fotheringham, Cole: Utah

QB Garbers, Chase: Cal

K Garibay, Jonathan: Texas Tech

CB George, Allan: Vanderbilt

P Gill, Trenton: North Carolina State

WR Gray, Danny: SMU

S Greer, Nasir: Wake Forest

RB Habibi-Likio, Cyrus: Boise State

FB Hall, Jeremiah: Oklahoma

OT Hamm, Brodarious: Auburn

LB Hampton, Keonte: Jackson State

EDGE Hansen, Erik: Upper Iowa

RB Harris, Cam'Ron: Miami

S Harvell-Peel, Kolby: Oklahoma State

IOL Hayes, Marquis: Oklahoma

CB Hicks, Faion: Wisconsin

IOL Hines, Chasen: LSU

IOL Hoffman, Brock: Virginia Tech

RB Holmes, Quay: East Tennessee State

LB Houston, James: Jackson State

EDGE Hutchinson, Aidan: Michigan

IOL Ingram, Ed: LSU

RB Ingram, Keaontay: USC

LB Jackson, D'Marco: Appalachian State

LB Jackson, Quez: Georgia Tech

IOL Jarvis, Kevin: Michigan State

CB Jobe, Josh: Alabama

S Johnson, Greg: USC

WR Johnson, Josh: Tulsa

EDGE Johnson, Tyler: Arizona State

CB Jones, Marcus: Houston

RB Jones, Shermari: Coastal Carolina

LB Jones, Vi: North Carolina State

S Joseph, Kerby: Illinois

RB Kelly-Martin, Ivory: Iowa

CB Kendrick, Derion: Georgia

OT Kinnard, Darian: Kentucky

OT Kirkland, Jaxson: Washington

RB Koback, Bryant: Toledo

S Koerner, Jack: Iowa

S Lake, Quentin: UCLA

LB Leroy, Akileis: Florida Atlantic

QB Lewis, Levi: UL Lafayette

TE Likely, Isaiah: Coastal Carolina

IOL Lindstrom, Alec: Boston College

LB Lloyd, Devin: Utah

EDGE Luketa, Jesse: Penn State

LS Mader, Justin: Texas

RB Marks, Kevin: Buffalo

RB Mason, Jordan: Georgia Tech

CB Mathis, Damarri: Pitt

IDL Mathis, Phidarian: Alabama

LB Mauga, Kana'i: USC

OT Mays, Cade: Tennessee

IDL McCall, Marquan: Kentucky

LB McClain, Zakoby: Auburn

CB McCreary, Roger: Auburn

LB McFadden, Micah: Indiana

OT McKenzie, Jalen: USC

IOL McKethan, Marcus: North Carolina

CB McNary, Dishon: Central Michigan

WR Miller, Andre: Maine

EDGE Mitchell, DaMarcus: Purdue

S Monday, Smoke: Auburn

S Mosley, Jordan: Maryland

LB Muma, Chad: Wyoming

WR Naylor, Ezra: Tulsa

OT Nelson, Ryan: Virginia

S Nelson, Scott: Wisconsin

S O'Neal, Leon: Texas A&M

OT Obeid, Zein: Ferris State

IDL Ogbonnia, Otito: UCLA

TE Okonkwo, Chigoziem: Maryland

WR Olave, Chris: Ohio State

CB Oliver, Tobias: Georgia Tech

EDGE Otomewo, Esezi: Minnesota

TE Otton, Cade: Washington

RB Pacheco, Isiah: Rutgers

TE Palmer, Sterling: Florida International

EDGE Paschal, Josh: Kentucky

WR Pau'u, Neil: BYU

RB Person, Ricky: North Carolina State

LB Petrishen, John: Pitt

WR Pierce, Alec: Cincinnati

RB Pierce, Dameon: Florida

WR Pimpleton, Kalil: Central Michigan

S Pitre, Jalen: Baylor

RB Pledger, TJ: Utah

LB Pryor, Isaiah: Notre Dame

QB Purdy, Brock: Iowa State

TE Quitoriano, Teagan: Oregon State

CB Radley-Hiles, Brendan: Washington

WR Rambo, Charleston: Miami

WR Reddick, J'Kobi: McPherson

LS Reiter, Ross: Colorado State

QB Ridder, Desmond: Cincinnati

IDL Ridgeway, John: Arkansas

IOL Rivas, Josh: Kansas State

WR Roberson, Jaquarii: Wake Forest

LB Roberts, Avery: Oregon State

OT Robinson, Tyrese: Oklahoma

EDGE Rogers, Lawtez: Maryland

LB Rose, Mike: Iowa State

TE Ruckert, Jeremy: Ohio State

K Ruiz, Brandon: Mississippi State

OT Salyer, Jamaree: Georgia

LB Sanborn, Jack: Wisconsin

EDGE Sanders, Myjai: Cincinnati

IOL Schott, Kyler: Iowa

CB Sebastian, Brandon: Boston College

LB Sewell, Nephi: Utah

WR Shakir, Khalil: Boise State

IOL Sills, Josh: Oklahoma State

LS Silver, Jordan: Arkansas

WR Singleton, Bryce: Florida International

LB Singleton, Drew: Rutgers

K Small, Seth: Texas A&M

RB Smith, Abram: Baylor

QB Smith, Breylin: Central Arkansas

WR Smith, D'ionte: Missouri

IOL Smith, Lecitus: Virginia Tech

EDGE Smith, Tyreke: Ohio State

S Sterling, Tre: Oklahoma State

WR Sterns, Jerreth: Western Kentucky

P Stout, Jordan: Penn State

RB Strong, Pierre: South Dakota State

OT Stueber, Andrew: Michigan

EDGE Tafua, Mika: Utah

IDL Tagovailoa-Amosa, Myron: Notre Dame

CB Taylor, Alontae: Tennessee

IDL Thomas, Deontre: Nebraska

EDGE Thomas, Isaiah: Oklahoma

S Thomas, Juanyeh: Georgia Tech

WR Thompkins, Deven: Utah State

CB Thompson, Josh: Texas

WR Thornton, Tyquan: Baylor

LB Tindall, Channing: Georgia

WR Tolbert, Jalen: South Alabama

LB Tolson, Khalan: Illinois

TE Tonges, Jake: Cal

OT Tucker, Jordan: North Carolina

TE Turner, Cole: Nevada

WR Turner, Tre: Virginia Tech

S Turner-Cox, Charles: Bluefield

S Turner-Yell, Delarrin: Oklahoma

EDGE Tverdov, Mike: Rutgers

RB Verdell, CJ: Oregon

EDGE Vilain, Luiji: Wake Forest

IDL Wade-Perry, Dalyn: Stanford

LB Walker, Quay: Georgia

CB Watson, Jaylen: Washington State

CB Watts, Bryce: UMass

EDGE Wells, Carson: Colorado

OT Wesley, Barry: Colorado State

RB White, Rachaad: Arizona State

RB White, ZaQuandre: South Carolina

IDL Williams, Jordan: Virginia Tech

IDL Winfrey, Perrion: Oklahoma

WR Winningham, Lujuan: Central Arkansas

IOL Wohlabaugh, Jack: Duke

TE Woods, Jelani: Virginia

WR Woods, Michael: Oklahoma

CB Woolen, Tariq: UTSA

IDL Wright, CJ: Georgia Southern

RB Wright, Logan: Georgia Southern

P Wright, Ryan: Tulane

Latest Podcast Episodes